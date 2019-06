L’AQUILA – Il Parco del sole è tornato a risplendere, il giorno dopo l’inciviltà. Rimossi i rifiuti lasciati dopo i festeggiamenti per l’ultimo giorno di scuola.

La segnalazione relativa alla mole di immondizia riversata tra il verde del parco cittadino era stata lanciata dalla redazione del Capoluogo, in virtù della numerose critiche, che si sono rincorse anche a mezzo social, a un comportamento poco educato e rispettoso dell’ambiente.

A comunicare, già oggi, l’opera di pulizia effettuata, l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, il quale attravero un post pubblicato sul suo profilo Facebook annuncia: “Grazie alla collaborazione di ASM, è stato ripulito il Parco del Sole dalla sporcizia abbandonata in questi giorni”.

Non è l’unico episodio che ha visto protagonista il parco, inaugurato recentemente. Come raccontato dal Ilcapoluogo.it, infatti, già in precedenza i giochi del parco dedicato ai bambini erano stati imbrattati con scritte e disegni offensivi e volgari.