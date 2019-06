L’Aquila – Mercoledì ampie schiarite nel corso delle ore mattutine; cieli poco nuvolosi per la restante parte della giornata, ma sempre con tempo stabile. Temperature comprese tra +13°C e +27°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, cieli generalmente poco nuvolosi al pomeriggio. Qualche nube sparsa anche nelle ore serali, ma sempre con tempo asciutto.

In Italia tempo instabile sulle Alpi, Prealpi e pianure adiacenti della Lombardia con piogge sparse al mattino, asciutto altrove. Al pomeriggio probabili temporali specie sulle regioni nord-occidentali eccetto in Liguria con tempo stabile, sole prevalente lungo le coste adriatiche. Residui fenomeni in serata. Bel tempo al centro Italia con il sole prevalente fin dal mattino salvo qualche addensamento nuvoloso lungo le coste tirreniche. Sole prevalente anche al pomeriggio e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Altra giornata di bel tempo e clima caldo afoso al sud Italia salvo tra la Sicilia e la Calabria dove sono attese delle nubi in transito, tuttavia senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi al centro-nord.

(Centro Meteo Italiano)