L’Aquila dà il bentornato ai suoi Alpini di rientro dalla Lettonia.

Gli alpini del 9′ Reggimento, di ritorno dopo oltre sei mesi dalla missione in Lettonia, verranno accolti da una cerimonia che inizierà alle 10,30 da Piazza Palazzo per poi concludersi con una sfilata fino a Piazza Duomo.

In testa al corteo i bambini e i ragazzi del centro estivo Discovery Summer Camp di Collettara di Scoppito e dell’associazione aquilana Dreamakers, che sfileranno insieme agli alpini in armi e in congedo e ai gruppi storici cittadini.

Ci sarà anche la fanfara della sezione Abruzzo ad allietare questo momento di festa

Il 9′ Reggimento rientra a L’Aquila dopo una missione iniziata a novembre 2018.

È stato impegnato in Lettonia, con attività legate agli impegni presi dalla Nato con l’iniziativa Enhanced Forward Presence (EFP) Latvia.

Una missione che ha visto gli alpini impegnati a rotazione: quelli del nono reggimento hanno partecipato alle attività operative e addestrative gestite e guidate dal Battle Group “Latvia”, unità a guida canadese e composta da truppe provenienti da Albania, Canada, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna, sotto l’egida della Nato.