Biondi sindaco, due anni dalla rimonta

Da un esito elettorale che stava per confermare il centrosinistra alla guida della città dal primo turno, alla “rimonta” del centrodestra con la vittoria di Pierluigi Biondi.

L’11 giugno di 2 anni fa il primo esito elettorale che stava per confermare il centrosinistra alla guida dell’Aquila. Poche centinaia di voti, infatti sarebbero bastati per una vittoria al primo turno. Invece è stato necessario il turno di ballottaggio, tra Americo Di Benedetto per il centrosinistra e Pierluigi Biondi per il centrodestra. Il 25 giugno si concretizza la “rimonta” del centrodestra, con l’elezione di Pierluigi Biondi, il primo esponente di FdI sindaco di un capoluogo di Regione.

Il ricordo delle frenetiche giornate politiche nelle parole dei protagonisti di quella campagna elettorale.

Le interviste al sindaco Pierluigi Biondi e ai consiglieri Americo Di Benedetto e Francesco De Santis.