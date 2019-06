Ultimo giorno di scuola fatale per il Parco del Sole invaso dall’immondizia

L’AQUILA – Parco del Sole invaso dall’immondizia. Il “risultato” dei festeggiamenti per gli ultimi giorni di scuola.

A #dilloalcapoluogo numerose segnalazioni per l’immondizia a Parco del Sole. Tra le tante segnalazioni, anche quella del consigliere comunale di L’Aquila Futura, Luca Rocci, che scrive: “È comprensibile la felicità degli adolescenti l’ultimo giorno di scuola che si divertono a far festa nel parco giochi di Collemaggio, ma quello che non è comprensibile la mancanza di educazione. Dopo questa giornata di euforia, il Parco del Sole e i giochi che si trovano all’interno del parco sono stati lasciati tutti sporchi, pieni di immondizia, bottiglie di plastica e di vetro, fazzoletti di carta e mozziconi di sigarette. Non è più possibile vedere questo, la mancanza di rispetto, delle regole, del bene comune”.

E dopo la prima segnalazione, “questa mattina mi sono arrivate numerose segnalazioni da parte di alcuni cittadini aquilani. Dalle foto che mi sono giunte si vede ancora la presenza di immondizia al Parco del Sole e presso i giochetti per i bambini all’interno del parco stesso, ma anche la presenza di bottiglie di plastica, carte sporche e altro ancora nei pressi di Viale di Collemaggio e nei pressi del Parco del Castello. In questi giorni di inizio estate, con i tanti turisti che vengono a visitare la nostra città e partecipano alle numerose iniziative che sono state messe in campo dall’amministrazione, credo che presentare la città e i parchi puliti siano il biglietto da visita. Si chiede all’assessore competente di iniziare a ripensare le modalità di intervento, le modalità di fruizione dei parchi, nonché di attivare il tanto atteso controllo con videosorveglianza e vigili urbani al fine di multare coloro che buttano o lasciano immondizia a terra; mentre si chiede all’ASM di attivarsi, anche con più uomini e mezzi, affinché siano più tempestivi”.