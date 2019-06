Start Up L’Aquila, persone e aziende che cambiano nel mondo digitale

Incontro targato Start Up L’Aquila: come l’innovazione influisce nel cambiamento dei processi aziendali.

Sarà presentato domani in conferenza stampa l’evento promosso da Start Up L’Aquila, dal titolo Persone e aziende che cambiano nel mondo digitale, di cui IlCapoluogo.it è media partner.

“Dare una chiave di lettura per capire come l’innovazione, intesa come sviluppo tecnologico e digitale, impatti sul mercato e porti le imprese a cambiare i loro modelli di business per restare competitive“. Questo il tema della due giorni di convegni, workshop e tanto altro organizzata dall’associazione Start Up L’Aquila che si terrà il 20 e il 21 giugno presso Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila in viale Nizza, 14. Attesi numerosi e qualificati ospiti.

I dettagli dell’evento – organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale e patrocinato dal Comune, Fondazione Carispaq e Univaq – saranno illustrati mercoledì in conferenza stampa.