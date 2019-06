Roio, tutto pronto per il Mountain Bike Day

Appuntamento immancabile domenica 16 giugno per la terza edizione del Roio Mountain Bike Day. Una giornata ricca di attività per agonisti e non.

Roio farà da cornice alla GARA MTB CAMPIONATO REGIONALE UISP. Il percorso misura 46 Km con un dislivello di 1400 metri. Prevista anche una “gara” escursionistica di 23 Km con 700 metri di dislivello.

Dopo l’arrivo pasta party, birra, arrosticini e premiazioni. La giornata proseguirà tra spettacoli di Bike Trail con Renatas Salichovas (campione italiano di Trial Bike), gara e circuiti per bambini in collaborazione con Ciclistica L’Aquila e, in collaborazione con Decathlon, gara escursionistica, giri cicloturistici e discese DH/Enduro Roio Bike Park.

Una giornata all’insegna dello sport, della natura, del buon cibo, musica e divertimento. L’appuntamento è a Roio Piano, domenica 16 giugno.