L’Aquila – Martedì tempo generalmente stabile con nubi sparse alternate a schiarite al mattino, mentre al pomeriggio si attende un generale aumento della nuvolosità. Sereno nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube sparsa al mattino su tutto il territorio, nuvolosità più consistente nel pomeriggio, ma sempre con tempo asciutto. Cieli sereni nella serata su tutta la regione.

In Italia tempo instabile al Nord con acquazzoni sparsi fin dal mattino ad iniziare dai settori occidentali. Possibili temporali intensi al pomeriggio specie sul Piemonte con precipitazioni sparse sulle altre regioni fino in serata. Più asciutto solo sulle coste adriatiche. Giornata all'insegna del tempo stabile al Centro Italia ma con molte nubi in transito. Nelle ore diurne addensamenti anche compatti alternati a qualche spazio di sereno su tutte le regioni, maggiori schiarite dalla serata sia sul versante tirrenico che su quello adriatico.

Non sono attesi fenomeni di rilievo sulle regioni meridionali, salvo qualche isolata pioggia pomeridiana sulle zone interne della Sardegna. Nuvolosità anche compatta in transito altrove soprattutto tra il pomeriggio e la sera.

Temperature stabili o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)