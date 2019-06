Calcio, festa Virtus Barisciano: è prima categoria

Festa grande in casa Virtus Barisciano, che sale di diritto in Prima Categoria, dopo una lunga corsa Play Off.

6-1 il risultato finale, a farne le spese l’Amatori Farindola.

Virtus Barisciano in prima categoria, dopo un campionato chiuso al secondo posto in classifica, dietro solo ai campioni del Moro Paganica.

«Per il secondo anno consecutivo, siamo qui a festeggiare un’impresa memorabile, realizzata da una vera squadra di uomini». Affida ad un post facebook tutta la sua felicità uno dei protagonisti del successo, Aladino Di Marco.

«Un successo arrivato anche per limpegno e il merito di un mister condottireo e di una società esemplare, quale quella della Virtus Barisciano, vetrina di valori d’altri tempi».

E poi, come spesso accade, in questi casi, non possono mancare i ringraziamenti, «Grazie di cuore a tutti i miei compagni – continua Di Marco – che ci hanno messo impegno, sacrificio, passione ed umiltà in questi 127 allenamenti, i quali ci hanno permesso di arrivare a coronare un gran bel sogno. Ringrazio il mister Mauro Scimia per aver creduto sempre nel miglioramento di ognuno di noi. A nome di tutti, poi, ringrazio i tifosi che ci hanno seguito tutto l’anno, con grande entusiasmo e passione. Dedico quest’anno calcistico e questa trionfale vittoria a colui che mi sta donando tanta forza, mio padre».