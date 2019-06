Assemblea Case Porta Leone a Palazzo Fibbioni

Assemblea Case Porta Leone, assemblea pubblica a Palazzo Fibbioni il 14 Giugno dalle ore 15.30.

«L’Assemblea è stata organizzata dal Comitato Porta Leone, che riunisce coloro che, abitando prima del 2009 nelle case Ater di San Bernardino, si ritrovano a 10 anni dal terremoto senza un casa in cui poter tornare, a causa delle contrattazioni tra Comune e Regione.» scrivono i membri del Comitato Porta Leone.

«L’Assemblea sarà l’occasione per gli ex-inquilini per ottenere risposte dalla pubblica amministrazione, e una soluzione per uscire dalla situazione ancora post-emergenziale.»

Sono stati invitati infatti, oltre che l’assessore regionale Guido Liris e il sindaco Pierluigi Biondi, anche il commissario ATER Gianvito Pappalepore ed il prefetto Giuseppe Linardi.

«Aver vissuto quasi 10 anni nella speranza di poter tornare a vivere nella propria casa, e vedere il completo disinteresse di chi dovrebbe tutelare questo diritto, non può passare in silenzio.» conclude il Comitato.