L’Aquila in festa per il santo patrono: oggi la Fiera di San Massimo

L’AQUILA – San Massimo porta i banchi di nuovo in centro città a L’Aquila, per la tradizionale Fiera.

L’Aquila in festa in onore del santo Patrono. Oggi la fiera di San Massimo, lungo il Circuito del Castello. Stand ed espositori provenienti anche da fuori regione.

Una fiera che ricalcherà il modello degli scorsi anni, ormai una tradizione radicata nel programma che accompagna i riti dedicati al patrono cittadino. Gli espositori saranno collocati, a partire dalle ore 8 fino alle 20, sul cosiddetto Circuito del Castello, comprendente le seguenti strade: via Tagliacozzo, via Castello, via Malta, Fontana Luminosa e viale Gran Sasso.

Circa 110 gli stand presenti, di cui 12 riguardanti prodotti e attività d’artigianato, in cui troveranno spazio anche gli ingegni e le eccellenze del territorio. Non mancheranno, inoltre, le presenze di espositori di coltivatori diretti, che metteranno in vetrina prodotti tipici dell’agricoltura del territorio. Fiera organizzata da Fiva Confcommercio L’Aquila, in collaborazione con il Comune.

San Massimo, il programma delle celebrazioni

La festa in onore del santo patrono, la cui ricorrenza vera e propria ricade il 10 giugno, quindi nella giornata di domani, è già partita venerdì. Ad aprire le celebrazioni l’evento concertistico a cura dei ragazzi dell’Orchestra sinfonica degli Allievi del Conservatorio Casella di L’Aquila. Sabato la veglia diocesana di Pentecoste, presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi. Oggi, oltre alla Fiera in centro, a Messa solenne alle ore 18 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, celebrata da Monsignor Giuseppe Molinari. Poi i giovani ancora protagonisti delle celebrazioni, attraverso l’arte, alle 21 con il Recital San Massimo, modello e testimone di fede per i giovani di oggi, a cura del Teatro dei 99.

Lunedì si inizia con la santa Messa capitolare, alle ore 11 nella Chiesa Santa Maria del Suffragio, alle 17,30 l’Arma dei Carabinieri ricorderà le vittime del sisma, con la deposizione di un omaggio floreale presso la Cappella della Memoria. A seguire, alle 18, la Messa stazionale, presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi. Al termine dei riti di Comunione, i commercianti del centro storico dell’Aquila, doneranno alla Diocesi un Calice per la nuova chiesa di San Giovanni Battista a Pile. Quindi, la processione del Santo Patrono, questo il percorso: uscita dalla Chiesa del Suffragio, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, via Sallustio, via Marrelli, piazza Duomo, con la sosta davanti alla Cattedrale e il rientro nella Chiesa del Suffragio. A conclusione della giornata, alle ore 21, in Piazza Duomo il Concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

Chiuderanno il programma i concerti di martedì 11 giugno e mercoledì 12, alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Martedì l’appuntamento è per le ore 21, con Margherita Dalla Vecchia, concerto d’organo, mentre mercoledì, alle 18, L’Aquila risuona, Concerto dell’Orchestra di sassofoni Sax Around, diretta dal Mastro Gianluca Ciavat.