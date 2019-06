Cade facendo motocross, giovane soccorso in eliambulanza

Intervento dell’elisoccorso del 118 a seguito di una caduta dalla moto durante un giro di motocross tra le colline dell’Alto Aterno. Giovane trasportato in ospedale.

Incidente questa mattina nell’Alta Valle Aterno, dove un giovane impegnato in attività di motocross è caduto dalla sua moto, perdendo momentamente i sensi. È scaccato così l’allarme, con l’elisoccorso che si è portato sul posto. Le condizioni del giovane non sono considerate gravi, ma per via della zona impervia in cui è accaduto l’incidente, difficilmente raggiungibile in ambulanza, è stato preferito l’uso dell’elicottero.

L’incidente si è infatti verificato sulle colline, nella zona Fossatillo di Cagnano Amiterno.