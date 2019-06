Centro storico allegramente invaso dalle famiglie: esperimento Venerdì in centro perfettamente riuscito. Ed è perfino migliorabile.

Se l’amministrazione comunale attendeva una risposta alla “sperimentazione” relativa ai Venerdì in centro, il primo appuntamento di ieri ha dato sicuramente esito positivo.

Complice la tiepida serata finalmente davvero primaverile, le famiglie aquilane hanno invaso il centro storico, confermando una volta per tutte che L’Aquila ha voglia di centro, di tornare a vivere, divertirsi in modo sano e abitare quei luoghi negati dal terremoto. Così la risposta al richiamo dei Venerdì in centro si è sentita forte e chiara, grazie alle semplici ma efficaci iniziative messe in campo, dalla musica live ai giochi per bambi. Buono anche il supporto delle navette, che hanno collegato il centro storico con apprezzabile puntualità.

Certo, tutto si può migliorare, a partire da un miglior equilibrio nella distribuzione spaziale degli eventi; la questione parcheggi, inoltre, rimane una spina nel fianco, così come quel tapis roulant del megaparcheggio che, se riattivato, potrebbe dare davvero una spinta in più al centro storico.

Insomma, qualche dettaglio da sistemare, ma non ci sono dubbi: per il primo ciak di Venerdì in centro… buona la prima!