McDonald’s, il segreto delle leggendarie patatine

Prosegue il viaggio alla scoperta degli appetitosi segreti del McDonald’s; con Gaetano Miranda parliamo del mondo del fritto e in particolare delle mitiche patatine.

Al di là delle leggende metropolitane e bufale più o meno note, Gaetano Miranda, licenziatario dei McDonald’s di L’Aquila e di Avezzano, accompagna il direttore Roberta Galeotti alla scoperta dei segreti del fritto targato McDonald’s, tra cui le famosissime patatine.

«Da noi – ha spiegato Gaetano Miranda – il tempo di frittura è di circa 3 minuti; utilizziamo un normalissimo olio di semi che viene monitorato 3 volte al giorno, affinché le soglie di polarità non vengano mai superate. La legge prevede una soglia di polarità del 25%, noi ci teniamo ancor più bassi, per una questione di sicurezza. Il nostro olio, inoltre, viene riutilizzato come biodiesel per il fornitore che ci porta la merce».

Per quanto riguarda le patatite, ha spiegato lo stesso Gaetano Miranda, «in quota parte provengono direttamente dalla Marsica. Con il progetto Fattore Futuro, infatti, McDonald’s ha inserito tra i suoi fornitori una decina di prodotti dop italiani, dalle arance Tarocco di Sicilia all’olio pugliese, e proprio le patate del Fucino».

Intanto il McDonald’s di L’Aquila si appresta a rinnovare sia il look che la cucina: «I lavori arrivano dopo dieci anni dall’ultimo intervento. Serviranno a dare un nuovo look all’esterno della struttura e a portare tecnologie innovative all’interno, quindi in cucina e non solo. Il tutto contribuirà ad un generale ampliamento dei servizi offerti».

Pubbliredazionale a pagamento