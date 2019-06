Los Aquilotos, le mini guide turistiche della Dante Alighieri

Los Aquilotos, le miniguide turistiche della Dante Alighieri.

“Los Aquilotos” sono le mini guide turistiche che hanno frequentato il corso “Novantanove passi nell’arte” della scuola Media Dante Alighieri.

Sono alunni delle classi delle sezioni di lingua spagnola che hanno partecipato al PON (Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il giorno 11 Giugno alle ore 9:30 i ragazzi saranno i protagonisti un’uscita in centro storico come mini guide turistiche.

«Il PON è un progetto europeo assegnato alle scuole, che ne facciano richiesta: è un approfondimento extracurriculare su alcuni temi – spiega la professoressa Alessandra De Matteis, esperto interno della lingua spagnola nella scuola media Dante Alighieri -. “Novantanove passi nell’arte” ha illustrato la nostra città ai ragazzi dal punto di vista storico, artistico e ha permesso di studiarla anche in lingua spagnola. A questo PON partecipano tutte le classi che fanno lingua spagnola. Dell’organizzazione generale e della parte tecnica si è occupata la professoressa Francesca Tinari.»

«I ragazzi complessivamente sono 30. Hanno fatto da guida turistica anche ad una scuola media di Domodossola in visita a L’Aquila in virtù del gemellaggio con le sezioni musicali della scuola. Quello che ci proponiamo con l’uscita dell’11 Giugno è raccontare questa città in lingua spagnola a tutte le persone che ci incontreranno e vorranno ascoltarci.» conclude Alessandra De Matteis.

Il percorso di visita

Ore 9:30 arrivo in centro

Fontana Luminosa

Auditorium del Castello

Castello cinquecentesco

Palazzo Fibbioni

Palazzetto dei Nobili

Piazza Duomo

Basilica di Collemaggio

ora di fine 12:30 al Parco del Sole