Venerdì in centro, orari e itinerari dei bus navetta

Attivati i servizi navetta per il centro storico, tutto pronto per “Venerdì in centro”.

L’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, rende noto che l’Ama ha predisposto un servizio speciale di trasporto di bus navetta nei giorni di pedonalizzazione del centro storico in occasione dell’iniziativa “Venerdì in centro”.

In particolare, oggi 7, e poi il 14, 21, 28 giugno e 12 luglio il servizio sarà attivato dalle 19.30 alle 24 con i seguenti itinerari. Navetta ovest: via Beato Cesidio (parcheggio piazza d’Armi) – piazza Italia – via piccinini (parcheggio mercato di piazza d’Armi) – viale Corrado IV – via XX settembre (parcheggio di Villa Gioia) – viale Crispi – Terminal di Collemaggio e viceversa. Navetta est: Terminal di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – via Cencioni – Parcheggio centro commerciale nei pressi del cimitero – via Panella – viale Gran sasso e viceversa.

Gli autobus partiranno con una frequenza di circa 20 minuti.

Per quanto riguarda la viabilità, l’ordinanza della Polizia Municipale sulle modifiche alla circolazione e alla sosta è pubblicata sull’Albo Pretorio.