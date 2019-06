Sicurezza, arrivano i rinforzi: 147 unità in più tra polizia e carabinieri

Sicurezza in Abruzzo, in arrivo 147 unità in più tra polizia e carabinieri, Salvini: “Stiamo mantenendo la parola data”.

Dal 1° luglio 94 carabinieri andranno a rinforzare il dispositivo di sicurezza, insieme a 53 agenti di polizia assunti a seguito di concorsi programmati entro il 2020. Sono i rinforzi per la sicurezza confermati dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Per quanto riguarda l’Arma, “un contingente interforze di 94 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale”. Di questi 10 a L’Aquila, 31 a Chieti, 25 a Pescara e 28 a Teramo.

Ulteriori 53 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 10 a L’Aquila, 18 a Chieti, 10 a Pescara e 15 a Teramo.

“Felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Abruzzo. Avevamo promesso assunzioni – ha commentato il ministro Salvini – e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza”. Salvini afferma che si tratta di “operatori delle Forze dell’ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province dell’Abruzzo. E presto saranno ancor più rafforzate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione”.