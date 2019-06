L’Aquila, ecco il programma del primo Venerdì in centro

Tutto pronto per il primo Venerdì in centro a L’Aquila. Il programma delle iniziative.

Parte questa sera la prima sperimentazione dei Venerdì in centro, promossa dall’amministrazione comunale dell’Aquila. Dalle 19,30 alle 14 – con una frequenza di circa 20 minuti – saranno dispobili i bus navetta per raggiungere il centro storico.

Per quanto riguarda il programma, diversi gli appuntamenti e gli eventi per vivacizzare il centro storico.

Dalle 19 alle 23, Chiese Aperte: sarà possibile visitare le chiese di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), San Giuseppe Artigiano e San Bernardino. Nello stesso orario, Cortili Aperti dei palazzi Cappa, Natellis, Picalfieri, Bonanni e Di Paola.

Dalle 19 alle 20,30, invece, i Bandierai 4 Quarti si esibiranno lungo le vie del centro.

Dalle 19 alle 23, inoltre, Ludobus posizionati in corso Vittorio Emanuele II, truccabimbi presso la Truccheria di via Garibaldi.

Per quanto riguarda i punti di musica live: In zona Quattro Cantoni/Corso Largo dalle 19 alle 20 Giuseppe Signori e Giuliano Molinari e dalle 21 alle 23 Quattro Quatti. In piazza Palazzo, dalle 21 alle 23, Sativa.

I negozi rimarranno aperti fino alle 23 e i locali offriranno l’AperiFamily.