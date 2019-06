L’Aquila, area pedonale per i venerdì in centro: le zone interessate

L’AQUILA – Area pedonale in centro storico a L’Aquila per i sei appuntamenti “Venerdì in centro”. Si parte oggi.

Ogni venerdì, dalle ore 19 alle 24, da oggi, venerdì 7 giugno, fino al 12 luglio, sarà istituita un’area pedonale ad hoc.

Le strade interessate comprendono un asse viario che va dalla Fontana Luminosa fino alla Villa Comunale, oltre che Piazza Duomo, Piazza Palazzo, via Castello, via Verdi, Piazza San Bernardino, via Garibaldi e Piazza Chiarino. Le unche eccezioni al divieto di circolazione sono previste per i mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso, oltre che per quelli a servizio delle persone con disabilità, muniti di apposito contrassegno. Ai residenti è consentito il solo transito, al fine di raggiungere eventuali aree private in cui sostare.



Si raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione alla segnaletica verticale apposta agli accessi dell’area pedonale, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada. Gli atti istitutivi dell’area pedonale sono reperibili sul sito dell’Albo Pretorio del Comune de L’Aquila.

L’iniziativa dei venerdì in centro è stata pensata e realizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con istituzioni, associazioni di categoria e culturali. Ieri la presentazione in una conferenza stampa a Palazzo Fibbioni. Ci saranno concerti musicali, truccabimbi, cortili aperti, aperture prolungate dei negozi in centro e sconti eccezionali proposti dai commercianti. Tre le postazioni con concerti musicali: in Piazza Palazzo, Bar del corso e in via Garibaldi.

Infopoint aperto fino alle 23 e ci saranno dei ragazzi, formati da Lucia Arbace, presso le tre chiese di San Bernardino, le Anime Sante e San Giuseppe dei Minimi, che accoglieranno i visitatori.

Servizi navetta

Parcheggi gratuiti davanti al Tribunale, a Carrefour in località Acquasanta.

Due navette gratuite che transiteranno ogni 20 minuti circa fino alle 24.

Il percorso della navetta ovest sarà: via Beato Cesidio (parcheggio Piazza d’Armi), piazza Italia, via Piccinini (parcheggio mercato Piazza d’Armi), viale Corrado IV, via XX Settembre (parcheggio di Villa Gioia), viale Crispi, Terminal e viceversa.

Il percorso della navetta est sarà: Terminal, Tunnel, via Cencioni, Carrefour (parcheggio Carrefour), via Panella, viale Gran Sasso e viceversa.