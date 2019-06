False comunicazioni sociali, indagato amministratore unico di Cogesa

Una indagine per “false comunicazioni sociali al fine di ottenere un vantaggio personale”.

La Procura di Sulmona ha notificato un avviso di garanzia a Vincenzo Margiotta, amministratore unico di Cogesa Spa.

Lo rende noto lo stesso avvocato Margiotta dal suo profilo Facebook. Della vicenda sono stati informati gli organi sociali.

“Non conosco i fatti che mi vengono contestati” scrive l’amministratore unico “perchè assenti nel capo d’imputazione e confido in una veloce archiviazione da parte della magistratura.

Se avessi pensato ai miei tornaconti personali, innanzitutto avrei rifiutato l’incarico di Amministratore Unico del Cogesa: l’attuale Governo, questo governo ha recentemente proposto il provvedimento con cui si fissa anche il mio stipendio: 120.000€ l’anno. Ecco. Io prendo meno di 5 volte tanto. Pertanto lo ripeto: se avessi voluto farmi i fatti miei, innanzitutto non avrei accettato questo incarico. Serenamente continuerò a lavorare come ho sempre fatto per il bene dei Soci e di Cogesa”