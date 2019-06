Droni, nella task force di ENAC anche il marsicano De Santis

Un marsicano come Beta Tester nella task force di ENAC per la nuova piattaforma D-Flight.



Alessandro De Santis di Avezzano, pilota e operatore critico di droni attivo da diversi anni sul territorio, è stato inserito nel gruppo selezionato dei Beta Tester di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per il territorio italiano, allo scopo di testare la nuova piattaforma informatica in preparazione per la gestione dell’ondata di sviluppo dell’attività di volo dei droni che da qui a qualche anno solcheranno i cieli per fornire nuovi tipi di servizi e locomozione.

Questa nuova piattaforma D-Flight, che vede impegnate realtà come Enav, Telespazio, Leonardo e IDS, è nata per l’erogazione di servizi di gestione del traffico aereo pilotato da remoto (APR) nel territorio italiano.

Lo scorso 16 maggio a Roma nel contesto della sede di ENAV, il quartetto di aziende che compongono D-

Flight, ovvero ENAV, Leonardo, Telespazio e IDS hanno annunciato che avrebbero a breve avviato una

campagna di beta testing del nuovo portale.

Il 4 giugno sono state ricevute le credenziali da parte degli stakeholder o comunque aziende fortemente

interessate al mondo dei droni che si sono candidate per il testing della prima fase dei servizi. Tra questi è

presente il pilota Alessandro De Santis con lo scopo di testare tale piattaforma per analizzarne eventuali

punti critici o anomalie che potrebbero presentarsi in fase di utilizzo.

«Sono molto contento perché in tutta italia sono in pochi ad essere stati selezionati.» – commenta De Santis.

«È un’importante occasione per poter partecipare a questa che è una vera e propria “rivoluzione” aeronautica perché si sta rimodellando l’aeronavigabilità degli spazi aerei.»