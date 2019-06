Commercianti danneggiati dai cantieri, 400mila euro di fondi per gli indennizzi

Protocollata da ieri la proposta di legge di Roberto Santangelo per risarcire gli esercenti danneggiati dai lavori della ricostruzione: fondi per 400mila euro.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, ha protocollato nella giornata di ieri la proposta di legge a sostegno delle attività commerciali nelle zone interessate dai cantieri, con indennizzi per i mancati guadagni e danni. Individuati fondi per 400mila euro.

«Sono molti i lavori pubblici che interessano i centri storici – aveva sottolineato Santangelo annunciando la proposta – e che arrecano non pochi disagi alle attività commerciali che vedono ridurre sensibilmente gli incassi. Per queste ragioni ho predisposto un progetto di legge per aiutare i tanti commercianti e artigiani che si trovano ad affrontare le difficoltà legate alla presenza dei cantieri che hanno un impatto negativo sulle attività produttive». La proposta «prevede il finanziamento di due misure relative al mancato reddito derivante dal periodo di sospensione o riduzione dell’attività dovuto all’esecuzione dei lavori e ai costi per gli eventuali danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle strutture e alle attrezzature delle imprese».

Contattato dal Capoluogo.it, il vicepresidente Santangelo ha confermato di aver protocollato ufficilamente nella giornata di ieri la proposta di legge, con risorse pari a circa 400mila euro. Maggiori dettagli verranno resi noti in conferenza stampa, presumibilmente la settimana prossima.