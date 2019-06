Cimiteri L’Aquila, triplo accordo e primi lavori manutenzione

Cimitero L’Aquila, arriva un triplo accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i cimiteri aquilani. Dalla prossima settimana i primi lavori.

Arriva un accordo per la manutenzione dei cimiteri aquilani; a darne notizia l’assessore del Comune dell’Aquila, con delega ai Servizi Cimiteriali, Fabrizio Taranta.

“Inizierà la settimana entrante la prima fase dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione programmati per il Cimitero monumentale del capoluogo, delle sue frazioni”, riferisce l’assessore.

“Un triplo accordo quadro, per un impegno di spesa di trecentomila euro, riguarderà lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione,e comprenderanno il rifacimento delle coperture di molti loculari, il ripristino di gronde, discendenti, canali di scolo, il rifacimento dei vari vialetti, il riposizionamento di marmi, pavimenti, balconcini”, chiarisce Taranta.

“La pianificazione del piano di interventi prevede tre fasi: la prima fase, che inizierà appunto settimana prossima, comprenderà i cimiteri di Arischia, Preturo, Collebrincioni, una parte del cimitero monumentale dell’Aquila e Bagno. A seguire gli altri”, continua.

“Con questo investimento – dichiara Taranta – che ci permetterà di sistemare, dunque, le varie criticità più o meno importanti in cui versano, da troppo tempo ormai, tutti i cimiteri aquilani, nessuno escluso,intendiamo ridare un minimo di dignità a questi luoghi che sono simbolo del legame continuo e dell’affetto per i nostri defunti, anche se il da fare resta ancora molto”.

Il Capoluogo.it si è occupato in questi mesi della situazione in cui vertono molti cimiteri aquilani, raccogliendo tante segnalazioni da parte dei lettori di incuria e degrado; non solo per il Monumentale dell’Aquila, ma anche per i cimiteri di piccoli frazioni o comuni come Poggio Picenze o Tempera.