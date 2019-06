Chi vuol esser influencer? La Regione Abruzzo cerca candidati per promuovere il territorio

La Giunta regionale ha approvato la costituzione del team di influencer “Abruzzo Smart Ambassador” per la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

Avete un canale social, blog o sito dedicati alla promozione del territorio? Allora potete candidarvi a diventare influencer ufficiali, entrando nel team “Abruzzo Smart Influencer”.

Nell’ambito delle strategia regionale di comunicazione e promozione del brand Abruzzo e dei prodotti turistici territoriali, la Regione Abruzzo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 27.05.2019 ha approvato la costituzione di un Team di web opinion leader – influencer e micro-influencer del web –, da denominare “Abruzzo Smart Ambassador” costituito da esperti conoscitori del territorio regionale abruzzese, o di una parte di esso, che siano desiderosi di partecipare attivamente alla narrazione collettiva, attraverso il web, della bellezza del territorio regionale, delle sue peculiarità, delle risorse naturali, culturali ed enogastronomiche e che abbiano un buon “seguito” sul web.

Il Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, con determinazione n. DPH001/61 del 30/05/2019, ha predisposto l’Avviso-Manifestazione di interesse rivolto ai candidati che utilizzano il web come mezzo di comunicazione preferenziale, scrivono post, li condividono frequentemente, raccontano le bellezze del territorio regionale abruzzese e, con passione, promuovono il territorio e creano intorno ad essi una comunità attiva e partecipe che scopre così in maniera nuova e originale la nostra regione.

Influencer per l’Abruzzo come diventare Abruzzo Smart Ambassador.

Per diventare Abruzzo Smart Ambassador è indispensabile avere pertanto un sito web/blog su cui condividere le proprie esperienze di “racconto d’Abruzzo” oppure un canale social (una pagina o un gruppo Facebook, un profilo Instagram, un canale Youtube o Vimeo, etc.) dedicati alla promozione del territorio regionale attraverso testi, immagini e/o video, con un buon seguito. Non è necessario avere numeri da record per diventare Abruzzo Smart Ambassador, il requisito fondamentale è la passione per il racconto del territorio e la corretta gestione dei canali utilizzati per tale scopo. Non sono previsti compensi nè remunerazioni per lo svolgimento di tale attività.

[CLICCA QUI per inviare la candidatura]

(foto da mycomp.it)