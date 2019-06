Sulmona, 23enne aggredisce capotreno e gli agenti intervenuti per fermarlo

Giovane gambiano arrestato dopo aver aggredito un capotreno e gli agenti intervenuti per fermarlo. L’episodio alla stazione di Sulmona.

Nell’ambito di attività di controllo del territorio, personale del Settore Controllo del Territorio del Commissariato di Sulmona ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 23 anni originario del Gambia per violenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale.

Come spiegano gli uffici della Questura, infatti, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso la Stazione ferroviaria a seguito della segnalazione di una persona che, a bordo di un convoglio ferroviario, aveva aggredito il capotreno. Il personale della Polizia, individuato l’autore dell’aggressione, che nel frattempo cercava di allontanarsi frettolosamente, ha proceduto a fermarlo per la sua identificazione e gli ulteriori adempimenti. Il giovane, nel tentativo di sottrarsi, ha aggredito fisicamente i due agenti, cercando di colpirli ripetutamente. Per questo è stato tratto in arresto e accompagnato prima in Commissariato e successivamente presso la Casa di reclusione di Sulmona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria.