Proroga tasse post sisma, D’Eramo: “Mantenuto impegno con la città”

L’AQUILA – Proroga per il pagamento delle tasse post sisma, arrivano le prime parole del Deputato Luigi D’Eramo e del Senatore Paolo Arrigoni.

“Via libera dall’aula del Senato per la proroga del pagamento delle tasse del sisma 2009 e garantiti 10 mln per il Bilancio del Comune dell’Aquila anche per il 2020″.

A renderlo noto il Deputato aquilano e Vice-Segretario della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo ed il Senatore Paolo Arrigoni, che in una nota stampa affermano: “Come anticipato nei giorni scorsi, il Governo e la maggioranza parlamentare ha dato il via libera definitivo, con la votazione in aula di ieri, alla proroga per il pagamento delle tasse sospese all’indomani del terremoto dell’Aquila del 2009 contestualmente, il Sottosegretario di Stato Giancarlo Giorgetti, ha aperto l’interlocuzione con la Commissione Europea. Il pagamento è stato prorogato 31.12.2019″.

“In merito al Bilancio del Comune dell’Aquila – proseguono D’Eramo ed Arrigoni – non solo è stata confermata la copertura finanziaria dei 10mln per affrontare le maggiori spese e le minori entrate, ma grazie al costante lavoro della Lega abbiamo assicurato la stessa copertura anche per il 2020”.