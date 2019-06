Monticchio, Giorgio Cavalli e l’incontro con la canzone napoletana.

Un racconto coinvolgente e suggestivo di una storia che ha fatto di Napoli la capitale italiana della canzone nel mondo.

“Un racconto su Napoli – capitale della musica – con i suoi autori, i suoi personaggi, nati e vissuti tra gente che “vive di filosofia per costituzione” ed “eternamente canora” e che, della sua canzone, ha fatto un poderoso passaporto per il mondo – è un tema talmente vasto ed intrigante che, pur se in pillole, vale raccontare”.

Verranno citate molte delle più importanti e note canzoni nel mondo, con una capillare spiegazione dei motivi che hanno l’ispiratore l’estensore della canzone, il confronto e l’esame critico con gli amici musicisti, poeti e editori.

L’evento si terrà sabato 8 Giugno alle ore 17:30 presso il Centro Sociale Anziani “Gianna Carosone” Monticchio (AQ)

Scritto e curato da Giorgio Cavalli

Elaborazione delle immagini e assistenza tecnica: Dino Paglia

Narratori: Federico Del Monaco e Paola Retta









A seguire cena sociale: soci € 10,00, non soci € 13,00.