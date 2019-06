Manakara club chiuso dal Tar, colpo alla movida estiva di Tortoreto

Il Manakara beach club, locale estivo di Tortoreto Lido molto gettonato, resterà chiuso fino a data da destinarsi.

Lo ha stabilito una recente sentenza del Tar che ha lasciato di stucco i gestori del Manakara Club che ne hanno dato notizia sulla loro pagina Facebook.

Il Manakara beach club negli ultimi tempi è diventato un locale molto gettonato anche per i tanti aquilani che soprattutto nel fine settimana si riversano sulla costa teramana.

La sentenza del Tar segue una recente ordinanza del Comune di Tortoreto, che aveva revocato la licenza musicale in possesso alla discoteca.

I giudici hanno rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento, attraverso una sospensiva, non ravvisando nella fattispecie “elementi tali da accogliere l’istanza cautelare”.

Il presidente del tribunale amministrativo aveva già bloccato la revoca dell’ordinanza, ma in camera di consiglio la richiesta di sospensiva è stata rigettata.

Il Manakara quindi resta chiuso perchè sostanzialmente “non può fare musica”.

I legali del Manakara, Fabrizio Antenucci ed Enrico Fiore Ioannoni intanto hanno anticipato la decisione di fare un’opposizione al Consiglio di Stato.

Secondo gli avvocati che difendono gli interessi del locale, “La documentazione agli atti dimostra palesemente come il Manakara sia rimasto vittima di un provvedimento assolutamente ingiusto, illegittimo e per nulla giustificato”.

E aggiungono che, “c’è un piccolo particolare in tutta la spiacevole vicenda: Il Comune di Tortoreto, secondo l’unica prassi consolidata, non ha mai rilasciato alcun nulla osta in favore di alcun locale della cittadina ritenendo sufficiente, fin dall’entrata in vigore del regolamento, la mera comunicazione della serata in deroga da parte dei gestori”.

Aspetti documentali che per i legali, “non sono stati minimamente affrontati dal Tar. Tutto questo costringe il Manakara a ricorrere con urgenza al Consiglio di Stato per cercare di ottenere un provvedimento che possa salvare una stagione estiva così già gravemente compromessa dalle condizioni climatiche”.

La serata principale del locale è sempre stata quella del venerdì, difatti era in programma un evento già per domani sera, complice le temperature che da qualche giorno sono tornate in linea con la stagione.

“Già da domani ci metteremo al lavoro per trovare insieme all’amministrazione una soluzione, per far in modo di non spegnere del tutto la musica al Manakara”, si legge sul post pubblicato sui social.

“Rispettiamo la sentenza dei giudici, ma rimaniamo perplessi sulle argomentazioni che hanno scaturito questa revoca della licenza frutto di un regolamento per le attività rumorose del comune di Tortoreto che a detta non solo nostra ma di tutti gli operatori balneari del settore rimane difficile da interpretare e da attuare sia per gli operatori stessi che per gli uffici di competenza”, fanno sapere dal locale.



“Non vorremmo fare polemiche ma negli ultimi 2 anni e cioè 2017-2018 l’unico locale che ha quantomeno seguito e presentato tutte le documentazioni richieste dal regolamento per fare attività musicale è stato solo il Manakara!”, continua il post.



“La proprietà vi ringrazia per tutti questi anni passati insieme e per la vicinanza e l’affetto che ci avete sempre dimostrato. Speriamo di rivederci presto! Grazie di cuore a tutti”, conclude il post.

Sulla vicenda ha preso posizione anche il Comune di Tortoreto; “non c’0è nessun accanimento – ha detto il sindaco Domenico Piccioni. In ballo ci sono il rispetto delle norme e dei regolamenti e di una serie di irregolarità riscontrate nella scorsa estate. Siamo stati attaccati da più parti, ma è stato semplicemente applicato il regolamento”.