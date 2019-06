L’Aquila, venerdì in centro con la famiglia.



Sei venerdì per indurre le famiglie a tornare in centro, a partire dal 7 giugno fino al 12 luglio.

I venerdì saranno dunque 7-14-21-28 giugno e 5 e 12 luglio.

Dalle 19 alle 23 il centro verrà pedonalizzato dalla villa comunale alla Fontana Luminosa per poter accogliere le famiglie e intrattenerle con concerti musicali, truccabimbi, cortili aperti, aperture prolungate dei negozi in centro e sconti eccezionali proposti dai commercianti.

«Per la prima volta il centro sarà fruibile dalle famiglie, completamente libero da macchine. I commercianti che hanno aderito sono circa 80 – ha dichiarato il vicesindaco Raffaele Daniele -. L’artista Spinella ha anche realizzato la mascotte dell’evento che è un aquilotto con le buste della spesa.»

«Ogni attività offrirà una promozione ad hoc per l’iniziativa» ha aggiunto il commerciante Valerio D’Altorio.

Venerdì in centro con la famiglia, la musica

Vi saranno tre postazioni con concerti musicali, in piazza palazzo, bar del corso e in via Garibaldi. Domani 7 Giugno presso la postazione del Bar del Corso vi saranno Giuseppe Signori e Giuliano Molinari e a piazza Palazzo ci sarà la band emergente dei Sativa.

Il Comune si accollerà le spese relative alla SIAE e le spese vive.

Venerdì in centro con la famiglia, le tre chiese

L’assessore Fabrizia Aquilio ha reso possibile l’apertura dei cortili del centro storico nelle ore relative all’iniziativa.

Anche l’Infopoint sarà aperto fino alle 23 e ci saranno dei ragazzi, formati da Lucia Arbace, presso le tre chiese di San Bernardino, le Anime Sante e San Giuseppe dei Minimi, che accoglieranno i visitatori.

Ma non saranno delle vere e proprie guide, rappresenteranno delle figure di accoglienza in quello che sono le tre chiese più rappresentative del centro.

Venerdì in centro con la famiglia, le navette

Parcheggi gratuiti davanti al Tribunale, a Carrefour in località Acquasanta

Due navette gratuite che transiteranno ogni 20 minuti circa fino alle 24.

Il percorso della navetta ovest sarà: via Beato Cesidio (parcheggio Piazza d’Armi), piazza Italia, via Piccinini (parcheggio mercato Piazza d’Armi), viale Corrado IV, via XX Settembre (parcheggio di Villa Gioia), viale Crispi, Terminal e viceversa.

Il percorso della navetta est sarà: Terminal, Tunnel, via Cencioni, Carrefour (parcheggio Carrefour), via Panella, viale Gran Sasso e viceversa.