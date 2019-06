L’Aquila, ringhiera divelta in zona ospedale

L’AQUILA – Passaggio stretto nei pressi della rotonda dell’Ospedale San Salvatore a L’Aquila. Una ringhiera divelta in un tratto causa il restringimento del marciapiede, ostacolando il transito dei passanti.

A Dillo al Capoluogo la segnalazione di una mamma, reduce da una passeggiata assieme ai suoi bambini, due gemelli. «La ringhiera è in quello stato da almeno 2 mesi – spiega la lettrice – io ogni volta che mi ritrovo a passare su quel tratto di strada mi trovo sistematicamente in difficoltà, anche a causa del passeggino gemellare. Il disagio, però, potrebbe capitare a chiunque». Una segnalazione pubblicata anche sui social, suscitando clamore mediatico e una coda di dissenso da parte di chi si trova, periodicamente, ad attraversare la strada in questione.

Come si vede dalla foto inviata alla redazione del Capoluogo, la ringhiera – danneggiata probabilmente in seguito a un incidente – ricade sul marciapiede, ostacolando il passaggio dei pedoni, o almeno delle mamme che conducono passeggini al proprio seguito.

La zona è, inoltre, spesso oggetto di segnalazioni, in virtù delle buche che attraversano la strada in questione, in cui viene denunciata mancanza di manutenzione urbana. «Nel tentativo di riuscire a passare una delle bambine ha anche rischiato di ferirsi il piede. Lo spazio è veramente stretto, spero si prendano presto provvedimenti».

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.