Pizzoli, 3′ edizione di Mud Days nel ricordo di Federico

Nei giorni 8 e 9 giugno 2019 Pizzoli (AQ) ospiterà la terza edizione del MUD DAYS, evento interamente dedicato all’off-road.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto ben più ampio: la costruzione di un Rifugio dedicato a Federico, scomparso troppo presto a causa di una grave malattia.

Il Rifugio è situato su Monte Marine, che sovrasta l’abitato di Pizzoli, e dovrebbe essere ultimato a breve. Il Team Federico Martinelli (nato dalla collaborazione tra la famiglia e gli amici del ragazzo), per raccogliere fondi da destinare al progetto, organizza manifestazioni ispirate alle passioni coltivate dal giovane, che ha lasciato in eredità ad amici e familiari l’amore per la montagna e per il suo paese.

Grazie al Mud Days l’amore e la passione per i motori si uniscono a uno scopo nobile: ricordare, sorridendo, tra uno schizzo di fango e un’accelerata, un ragazzo innamorato della vita e delle montagne.

L’evento si svolge in due giornate: sabato 8 giugno l’appuntamento è per i fuoristrada. Il ritrovo è previsto a Pizzoli (AQ) in località Caprareccia alle ore 8.00 per le iscrizioni e la colazione; alle 9:30 inizia la passeggiata guidata di circa 30 km per la strada principale di Monte Marine, alla scoperta del Rifugio Federico Martinelli, dove ci sarà il ristoro. Al rientro, per pranzo, chi vorrà potrà usufruire del ristorante allestito nella zona iscrizioni. Alle 15.00 apertura della pista HARD per i più temerari.

Domenica 9 giugno, invece, è la volta di enduristi e crossisti. La giornata è suddivisa come la precedente: ritrovo per iscrizioni e colazione, alle 8:30 è prevista la partenza del tracciato fettucciato di 80 km (difficoltà media con varianti facoltative HARD) con partenza a scaglioni, ristoro a Ville di Fano, rientro e pranzo. Alle 15.00 apertura PISTA CROSS.

Ad accompagnare il tutto, musica live dei FOLKAVACCA, dj set, birra e arrosticini