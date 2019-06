L’Aquila – Giovedì qualche nube sparsa nella mattinata ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio si attende un generale aumento della nuvolosità sempre con tempo asciutto. Cieli sereni in serata e in nottata. Temperature comprese tra +9°C e +22°C.

In Abruzzo cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio con tempo asciutto, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare con locali piogge sui rilievi. Sereno invece nella serata su tutti i settori.

In Italia piccola perturbazione sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi nelle ore diurne localmente anche a carattere di temporale. Residui fenomeni in serata sulle Alpi e sulle zone limitrofe, nubi sparse altrove ma senza precipitazioni. Tempo generalmente stabile al Centro per tutto l’arco della giornata, salvo qualche precipitazione possibile sulla Toscana e sugli Appennini. Molte nubi sparse altrove specie nelle ore diurne, in diradamento ad iniziare dalla sera. Giornata all’insegna della generale stabilità al Sud con qualche nube in transito,

localmente compatta, sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Possibili piogge solamente sulla Sardegna specie nelle prime ore del giorno.

Temperature minime in lieve aumento al Sud, massime invece in calo specie al Centro Nord.

(Centro Meteo Italiano)