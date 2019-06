Educazione stradale, 50 attestati per studenti aquilani

50 attestati per alcuni studenti aquilani consegnati dalla Polizia municipale dopo aver conseguito un corso di educazione stradale.

Il corso di educazione stradale è stato seguito non solo dagli studenti ma anche da giovani ospiti di comunità.

Le lezioni di educazione stradale sono state tenute dalla Polizia municipale dell’Aquila e sono state frequentate da alunni dell’istituto tecnico per Geometri “Ottavio Colecchi” e da ragazzi delle comunità per minori “Futura” e “Futuraquila”.

I giovani hanno anche ricevuto un cappellino con le effigi della municipalità, a ricordo della positiva esperienza formativa.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore del Comune dell’Aquila con delega alla Polizia municipale, Carla Mannetti.

Il dirigente del Corpo, Tiziano Amorosi, ha consegnato i diplomi insieme con dirigenti e coordinatori.

L’obiettivo del corso era quello di avvicinare le nuove generazioni ai temi della sicurezza stradale, al fine di accrescere la consapevolezza relativa all’uso della strada quale bene comune, nel rispetto delle norme poste a tutela di tutti gli utenti e della loro incolumità.

Inoltre, il corso organizzato con l’istituto per Geometri ha approfondito le tematiche dell’Infortunistica stradale, offrendo un quadro delle attività tecnico operative da porre in essere per il rilievo dell’incidente e le relative incombenze giuridiche, fornendo uno spaccato complessivo sull’importanza di un attento accertamento di tutti gli elementi e le prove del sinistro, utili per la corretta ricostruzione dell’evento e delle relative responsabilità.

L’assessore Mannetti ha rivolto un ringraziamento al comando di Polizia municipale per l’organizzazione puntuale dell’iniziativa, nonché alla scuola e alle comunità per la collaborazione prestata.