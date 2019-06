Sicurezza, calano i reati in Abruzzo: meno rapine e truffe agli anziani

L’AQUILA – Meno reati nel 2018 in Abruzzo e Molise. Rapine e furti in diminuzione, in calo anche le truffe a danno degli anziani.

Bilancio dell’attività lavorativa dell’Arma dei Carabinieri d’Abruzzo e Molise. Numeri positivi testimoniano un calo della criminalità, rispetto all’anno 2017, per una percentuale complessiva del 4,2%.

Reati 2018, i dati

Nello specifico delle tipologie dei reati, si registra un 9,5% in meno di rapine nell’arco dell’anno e addirittura un 10,1% in meno nel numero dei furti. Calo percentuale del 7,1% per le truffe agli anziani. L’attività di repressione, svolta sotto la guida dell’autorità giudiziaria, ha portato all’arresto e alla denuncia di 7644 persone in totale, per un incremento pari al 2,1%.

Reati 2018 nel bilancio dei Carabinieri, l’operazione più importante a L’Aquila

Tra le principali operazioni portate a termine nell’arco del 2018, spiccano, in provincia dell’Aquila i 10 arresti per corruzione e abuso d’ufficio, nell’ambito delle attività di gare d’appalto per la ricostruzione post terremoto del 2009, in provincia di Pescara, l’operazione ”Sparta”, che ha consentito l’arresto di 17 persone per spaccio di stupefacenti, mentre in provincia di Teramo l’operazione ”Hot Bank”, che ha portato all’arresto di 10 persone per furti ai bancomat con l’utilizzo di esplosivo.

Per quanto riguarda il Molise, invece, in provincia di Campobasso l’operazione ”Lungomare”, che ha permesso di smantellare un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti, portando all’arresto di 23 persone per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in provincia di Isernia, l’operazione ”Spada”, sempre per spaccio di stupefacenti, che ha portato all’arresto di 4 persone.

Carabinieri: 2019, l’anno dei 205 anni della fondazione

Questi i dati resi noti in vista della celebrazione dei 205 anni della fondazione dell’Arma dei Carabinieri d’Abruzzo e Molise. Ricorrenza che sarà festeggiata il prossimo 5 giugno, in una cerimonia che si terrà nella caserma Rebeggiani di Chieti, sede del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma.

La redazione de IlCapoluogo.it trasmette i video che l’Arma dei Carabinieri ha diffuso per il traguardo che sarà festeggiato domani.