Scomparsa Jonathan, il saluto del Paganica Rugby

PAGANICA – Una comunità in lutto a Paganica, per la scomparsa del giovane Jonathan, amico della famiglia del Paganica Rugby.

Ieri il ritrovamento del corpo privo di vita del giovane, all’interno della sua abitazione. Sul fatto sono in corso gli accertamenti del caso, intanto chi lo conosceva si stringe al dolore dei suoi cari per la perdita subita.

«La Polisportiva Paganica Rugby è vicina alla famiglia di un nostro giovane atleta, in un momento così doloroso, per la scomparsa del fratello» riferisce la Polisportiva alla redazione del Capoluogo. Un saluto commosso e un abbraccio ai familiari, al fratello per primo, giovane atleta in forza all’Under 13 del Paganica Rugby.

«Jonathan seguiva spesso suo fratello nella sua passione. Lo ricordiamo sugli spalti ad osservare suo fratello e fare il tifo per lui. E lo ricordiamo, ancora, a spasso in compagnia del suo pastore abruzzese. Questa scomparsa ci rattrista. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di lutto e dolore».