Pianola, famiglia prigioniera dei cattivi odori al Map 5

L’AQUILA – Cattivi odori dal piano inferiore, mesi di un disagio inevitabile, che arriva dritto a casa, complicando la quotidianità di un’intera famiglia e degli inquilini del Map.

«Al piano sottostante al mio, un guasto alle tubature, che si trascina da mesi, ha causato la fuoriuscita di liquami dall’ordore sgradevole», è la segnalazione di una residente nei Map di Pianola, a “Dillo al Capoluogo”.

Il Map in questione è il numero 5, situato in via G.De Chirico, nella frazione di L’Aquila.

«Il problema è il seguente – spiega nel dettaglio la lettrice, inquilina del Map – Questo MAP (quello interessato dal problema alle fognature ndr), dopo la costruzione nel 2010, è stato abitato per circa 3 anni. Da allora risulta disabitato ed ha evidenti problemi idraulici, in quanto ci sono chiare fuoriuscite di liquami maleodoranti, provenienti proprio dalla struttura, situata al piano terra. Si tratta presumibilmente di scarichi di fognatura». La situazione è la stessa da mesi e nonostante alcune segnalazioni il problema persiste.

«Ho contattato prima il Comune, poi i Vigili del Fuoco e, infine, l’ufficio Igiene della Asl, ma dopo essere stata rimbalzata da un ufficio a un altro, il problema non viene risolto né attenzionato e noi, in casa, siamo costretti a dormire con l’ovatta nel naso. Il Map è ormai invivibile, anche passare per uscire significa rischiare di calpestare un tappeto di liquami maleodoranti. Chiediamo un intervento con urgenza».