Paganica, cadavere rinvenuto in casa

Intervento di 118 e polizia questa mattina in un’abitazione di Paganica, dove è stato rinvenuto il cadavere di un giovane, J. P., di 28 anni.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause del decesso. Un primo accertamento del medico della Asl avrebbe rilevato un’overdose da stupefacenti, comunque il corpo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia e le verifiche del caso.

La Polisportiva Paganica Rugby ha diffuso un messaggio di cordoglio alla famiglia del giovane.

