L’Aquila, tutela dei minori e la donna al saggio del coro alla Dante Alighieri

La tutela dei minori e la donna al centro del saggio del coro che ha visto ieri pomeriggio protagonisti i giovani alunni della scuola media dell’Aquila “Dante Alighieri”.

Diretti dall’insegnante Mila Giuliani, i 14 ragazzi delle classi prima, seconda e terza, si sono esibiti eseguendo una serie di brani, spaziando dal classico Fabrizio De Andrè, a Ermal Meta, un classico della musica irlandese, Enya e in conclusione “A mano a mano” di Rino Gaetano, del quale proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della scomparsa.

“Ho scelto delle canzoni chiave – ha spiegato Mila Giuliani al Capolouogo.it – quest’anno ho voluto coinvolgere i ragazzi del coro in un progetto contro la violenza di genere e sui minori,cercando di utilizzare un linguaggio quanto più comprensibile possibile”.

“Per questo – ha aggiunto – abbiamo scelto di convertire in musica la problematica, in modo che potesse arrivare in maniera più facile il messaggio. La nostra è un’attività di potenziamento a quella curriculare; un volano di cultura, un modo per creargli una socialità sana e positiva al di là del banco”.

“Ho notato un grande impegno e partecipazione da parte di tutti. Sono riusciti a concentrarsi e a svolgere l’attività in maniera positiva e con tanto entusiasmo. Li ringrazio tutti, insieme alla loro famiglie sempre molto disponibili. Un ringraziamento speciale anche alla nostra dirigente Antonella Conio e a tutto il personale, scolastico e amministrativo che ha assicurato un buon andamento e un’ottima gestione durante tutto l’anno”, ha concluso.

Mila Giuliani viene da un percorso musicale ultra ventennale; ha alle spalle un diploma di pianoforte al conservatorio “Casella” e per lo stesso strumento ha conseguito anche la laurea specialistica biennio di secondo livello.

Per i ragazzi che studiano chitarra nella sezione musicale della scuola oggi pomeriggio l’ultimo impegno prima delle agognate vacanze estive; alle 17, nella biblioteca della sede della scuola si terrà il saggio/concerto di fine anno.