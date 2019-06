Unica Beach, la spiaggia per animali più grande d’Abruzzo

ABRUZZO – Inaugurata UNICA BEACH, la spiaggia attrezzata per animali più grande d’Abruzzo

Inaugurata sabato 1 giugno a Giulianova, UNICA BEACH , la spiaggia per animali d’affezione più grande in Abruzzo, attrezzata con un’enorme area sgambamento , suddivisa in ulteriori aree dotate di piscine. A varare la spiaggia 2019 la presidente di UNICA BEACH, Giusy Branella, affiancata dal Falconiere Giovanni Granati con il quale è stato tagliato il nastro e dato libero ingresso ai cani presenti. Protagonisti della festa i cagnolini del Rifugio Canalba ANTA Onlus , tutti in attesa di adozione. Ma l’inizio di questa stagione estiva è stato contrassegnato anche da una seconda manifestazione, in occasione della Festa della Repubblica e delle Forze Armate, le unità cinofile dell’Associazione Nazionale degli Alpini dell’Aquila e Abruzzo K9, hanno dato dimostrazione delle proprie attività di soccorso ai dispersi , con simulazioni realizzate proprio a UNICA BEACH , con la partecipazione dei presenti. Per finire in bellezza, le unità cinofile hanno sfilato al termine del Festival Internazionale della Bande, ricevendo il premio Città di Giulianova UNICA BEACH patrocinato dal Ministero della Difesa, la Regione Abruzzo, l’Università di Teramo e l’Ordine dei Medici Veterinari di Teramo.

«Un bellissimo esempio – afferma il Presidente Giusy Branella – dell’importanza che questi animali rivestono per noi e le nostre vite. Ringrazio gli organizzatori del Festival che hanno accolto la proposta di far sfilare le unità cinofile da soccorso in questa occasione così importante, valorizzando il loro lavoro e la loro missione».