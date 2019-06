L’Aquila – Centro storico pieno di turisti e aquilani nella prima domenica di giugno.

Fra le bancarelle in piazza, le iniziative di Emergency al Castello e quelle per ricordare “le bone novelle”

Diversi i bus che hanno scaricato i turisti alla Fontana Luminosa o nei pressi della stazione: in giro per il centro sono stati molti, in questo fine settimana, i gruppi organizzati.

Ad attrarre gente anche il mercato, tornato in piazza con le sue bancarelle: esperimenti riusciti quelli che si stanno moltiplicando nelle ultime settimane. L’Aquila ha voglia di tornare a vivere ogni giorno il suo mercato e l’afflusso di gente lo dimostra.

Una nota stonata però c’è stata: di tanti giorni, si è scelto proprio ieri per iniziare a montare il palco per i prossimi concerti che si svolgeranno in piazza Duomo. Camion e grandi attrezzature occupano la parte bassa della piazza, nello spazio in cui altre bancarelle avrebbero potuto allestire il loro spazio espositivo.