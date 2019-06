L’Aquila, Madonna Fore è cardioprotetta: Azimut inaugura defibrillatore

L’AQUILA – L’associazione Azimut installa un nuovo defibrillatore, Madonna Fore è cardioprotetta

Nella giornata di sabato 1 giugno presso il piazzale di Madonna Fore è stato inaugurato un nuovo defibrillatore pubblico, installato dall’Associazione Azimut nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Io C’entro: L’Aquila Città Cardioprotetta”, che ad oggi conta il posizionamento di otto colonnine salvavita in città e la formazione di centinaia di cittadini alla rianimazione cardio polmonare.

Un particolare ringraziamento va alla Banca Di Credito Cooperativo che ha sostenuto economicamente le spese del defibrillatore, all’azienda di infissi ICRA L’Aquila per aver donato una copertura che renderà l’apparecchio resistente alle temperature più rigide, alla Confraternita dell’Addolorata nonché al Comune dell’Aquila, nella persona dell’Assessore Fabrizio Taranta, per aver dato forte impulso a questa iniziativa permettendo così di ampliare la rete di cardioprotezione locale.

La postazione è da oggi attiva e rappresenta non solo uno strumento dal grande interesse pubblico ma soprattutto un presidio di prevenzione e sicurezza per la comunità.