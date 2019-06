Graduation day, l’Univaq festeggia i suoi laureati

Corteo, lancio del tocco, studenti di ieri e di oggi. All’Università degli Studi dell’Aquila arriva il Graduation Day, la Giornata del Laureato.

Il 21 giugno il Graduation day che partirà con un corteo di studenti laureati, per vivacizzare piazza dell’Emiciclo, dove – dopo i saluti istituzionali – ci sarà la proclamazione dei laureati per l’anno 2018 e il simbolico lancio del tocco. Saranno presenti i laureati del passato e parteciperanno i rappresentanti di Zte e dell’Ance L’Aquila.

Tra gli interventi previsti nel programma della giornata, Marco Ricci, responsabile Produzione Motori Ferrari e una rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento, che si ispira al modello britannico del Graduation day, in realtà si caratterizzerà all’Aquila della e dalla volontà dell’Univaq, nelle persone della rettrice Paola Inverardi e del corpo docenti, di dedicare del tempo a chi ha scelto o sceglie L’Aquila e la sua università. «Sarà l’occasione per far conoscere i nostri studenti, per stare insieme e incontrare anche chi, in questi anni, ha studiato in un contesto che è quello del post sisma. Noi non andremo a importare l’evento anglosassone vero e proprio, perché non consegneremo i diplomi di laurea, ma festeggeremo chi quel diploma lo ha già ricevuto. Di sicuro ci divertiremo tutti».

Il Graduation day, la giornata del laureato, promosso dall’associazione Alumni, arriva dopo anni di idee solo pensate ed ora concretizzate, non a caso nell’anno del decennale, per celebrare il legame della cultura con il suo territorio e l’importanza dei giovani nella rinascita della città.