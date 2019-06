Fontecchio, a Casa Serena coccolati come in famiglia

La RSA Casa Serena di Fontecchio, un viaggio con la nuova proprietà, rappresentata da Brunella Piccinini, alla scoperta della struttura fortemente voluta don Emidio.

Nuova vita per la struttura protetta di Fontecchio, Casa Serena, dallo scorso dicembre rilevata da Alfonso e Brunella Piccinini con una nuova società. Dopo aver partecipato alla festa di Natale, IlCapoluogo.it è tornato con il direttore Roberta Galeotti all’interno della struttura per conoscere gli ospiti della struttura.

“Sono tutte persone splendide – ha sottolineato Brunella Piccinini – ognuno con la propria storia e la propria personalità; ce la mettiamo tutta per farli stare bene. I nostri operatori, con affetto e competenza, si dedicano in tutto e per tutto agli ospiti e alle loro esigenze”.

