3 giugno 1979: il ricordo di Carlo, Maurizio, Paolo e Carlo 40 anni dopo

L’Aquila – Sono passati 40 anni da quel 3 giugno 1979 in cui quattro giovanissimi aquilani e tifosi dell’Aquila Calcio persero la vita a Sulmona.

40 anni che però, nel ricordo dei loro compagni e della città, sembrano non essere passati affatto: il dolore e la commozione sono ancora vivi.

Era il 3 giugno 1979: i ragazzi, insieme a moltissimi altri tifosi rossoblù, si stavano recando a Cassino per lo spareggio per la promozione in Serie C2 che quello stesso giorno L’Aquila Calcio avrebbe disputato e vinto contro l’Avigliano.

Carlo Dionisi, Maurizio Climastone, Paolo Centi e Carlo Risdonne morirono a Sulmona, nei pressi di piazza Garibaldi: erano su un pullman che attraversò gli archi dell’acquedotto medievale della città proprio in Piazza Garibaldi.

I quattro giovani, coperti dalle bandiere e affacciati fuori dai finestrini, non si accorsero dell’immediato pericolo finendo così schiacciati tra il pullman e l’arco.

Una tragedia senza pari nella nostra storia sportiva e che ha visto negli anni il ricordo, sempre vivo, da parte dei tifosi ma anche, più ultimamente, da parte delle istituzioni.

Il 4 giugno 2011, in occasione del 32° anniversario dalla loro scomparsa e’ stata intitolata ufficialmente la via “3 giugno 1979 ” in loro memoria. La strada collega la Torretta con via della Polveriera e prosegue verso Sant’Elia.

Da qualche anno il ricordo si sposta a Sulmona: proprio davanti all’acquedotto, in Largo Faraglia, c’è una lapide a memoria di quell’evento. Oggi una delegazione del Supporters’ Trust L’AQUILA ME’ si recherà a Sulmona per deporre, sotto la lapide commemorativa collocata nei pressi delle arcate dell’acquedotto medievale di piazza Garibaldi, un omaggio floreale in memoria dei quattro tifosi aquilani scomparsi.

Per chiunque volesse partecipare all’iniziativa, alla quale sono stati invitati anche i S.S. Sulmona Ultras animatori del progetto di calcio popolare e identitario dell’A.S.D. Ovidiana Sulmona, l’appuntamento per la partenza è alle ore 17 nel parcheggio posto alle spalle della Curva Sud dello Stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia”.