Zipline Majella, i primi in centro Italia a lanciarsi in picchiata col cavo

Arriva a Pacentro la prima zipline del centro Italia.



Se sognate di volare come un aquila e di plenare a tutta velocità in picchiata lungo un cavo d’acciaio, allora la ZIPLINE è il divertimento che fa per voi.

L’attrattiva è stata inaugurata oggi, 1 giugno, e sperimentata da Guido Angelilli, il neoeletto sindaco in persona.

Zipline Majella, come funziona

La Zipline è un cavo d’acciaio, legato ad una struttura, ci si aggancia al cavo per la discesa.

Sistemata l’apposita attrezzatura di volo, è possibile attraversare la valle costeggiando Pacentro.

. non ci sono limiti d’età;

. il peso minimo per volare è di 35 kg;

. peso massimo 130 kg in singolo.

La zipline è considerata un’esperienza “estrema”. In realtà è un divertimento alla portata di tutti.

Non servono né preparazione fisica né particolari abilità e attrezzature, e soprattutto è sicura.

La struttura infatti è una zipline di ultima generazione realizzata secondo tutti i migliori standard legati alla sicurezza.

La Zipline Majella fa parte di un ambizioso progetto per creare importanti attrazioni turistiche per il villaggio di Pacentro ai margini del Parco Nazionale della Majella.