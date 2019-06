Il campione di nuoto Riccardo Olivieri secondo ai campionati italiani a Riccione.

L’atleta aquilano ha partecipato a Riccione ai campionati italiani di categoria di nuoto per salvamento prove in mare: nella gara, consistente in 400 m di nuoto in mare, è arrivato secondo.



Due giorni prima nella stessa gara ma ai campionati italiani assoluti (quindi senza distinzione di età) si è piazzato quarto assoluto.

Olivieri nuota con la Interamnia fitness di Teramo anche in conseguenza della chiusura di Verdeaqua.