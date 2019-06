L’Aquila, le celebrazioni dell’Ascensione in diretta nazionale

Domenica 2 giugno, giorno solenne dell’Ascensione del Signore, in cui la Chiesa prega e riflette per le Comunicazioni Sociali, nella 53^ Giornata Mondiale dedicata, sarà don Claudio Tracanna, parroco della inagibile parrocchia di S. Francesco di Paola in Via XX Settembre, nonché parroco di Santo Stefano Martire in Pizzoli e Responsabile della Comunicazione Sociale in diocesi e nella regione ecclesiastica Abruzzese e Molisana, a presiedere alle ore 8,30 la prima delle celebrazioni che andranno in onda in diretta nazionale dalla Chiesa di Santa Maria del Suffragio in Piazza Duomo rispettivamente su TV2000 e su RETE4.

La celebrazione delle ore 10,00 sarà presieduta da don Stefano Rizzo, parroco della anch’essa inagibile chiesa Capo Quarto di S. Maria Paganica e della parrocchia in Valle d’Ocre.

Ambedue le Sante Messe saranno animate, per l’aspetto musicale dal Coro Diocesano Giovani San Massimo, e per l’ambito liturgico da rappresentanze di fedeli delle rispettive comunità parrocchiali.

Tema della cartolina di presentazione, in questa prima domenica di giugno, sarà il Cammino dell’Iniziazione Cristiana nella Vicaria Urbana, dal prossimo anno pastorale affidato in forma unitaria, ai Padri dell’Oratorio Salesiano di Viale don Bosco.