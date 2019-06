Il Prefetto dell’Aquila in visita al Nono Reggimento Alpini.

Il Prefetto della Provincia dell’Aquila, Dott. Giuseppe Linardi ha presenziato il giorno 31 maggio alla cerimonia dell’alzabandiera presso la caserma “Giuseppe PASQUALI”, sede del 9° reggimento alpini.

Nel corso della visita al reparto il Prefetto Linardi ha espresso il suo plauso agli Alpini d’Abruzzo e al loro Comandante, Colonnello Paolo Sandri, per le attività svolte in soccorso alle popolazioni del Centro Italia colpite da catastrofi naturali negli ultimi anni e la soddisfazione di avere nella Città dell’Aquila la presenza di una così efficiente componente delle Forze Armate.

Al Prefetto sono stati successivamente illustrate le capacità dual use del reparto con particolare attenzione alle potenzialità del Battaglione “VICENZA”, unità dell’Esercito Italiano creata per un immediato intervento in zone colpite da situazioni di emergenza ambientale.