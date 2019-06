Auguri alla piccola Diletta per il suo primo mese!

«È così che il tempo vola sotto i nostri occhi… Solo trenta giorni fa venivi al mondo, ti osservavamo, per la prima volta, ti abbracciavamo per la prima volta e ti promettevamo amore per tutta la vita! Tanti auguri per il tuo primo mese, Diletta, dalla tua mamma Emanuela e dal tuo papà Donatello»

Alla piccola Diletta e ai suoi genitori si uniscono gli auguri della redazione de Il Capoluogo!

