Rapina a mano armata a Tortoreto, bottino 150 mila euro

Rapina a mano armata a Tortoreto ai danni di un portavalori che riforniva l’ufficio postale, bottino 150 mila euro.

Scattata la caccia all’uomo da questa mattina per trovare i malviventi che hanno assaltato un portavalori davanti l’ufficio postale di via Archimede a Tortoreto (Teramo), armati di mitragliette e con il volto coperto da un passamontagna, durante consueto giro per il rifornimento di contanti.

Hanno atteso che entrasse nell’ufficio e hanno aggredito la guardia giurata, impossessandosi del denaro.

Alla scena hanno assistito non solo gli impiegati ma anche alcuni clienti.

I rapinatori sono fuggiti rapidamente grazie ad un terzo complice che li attendeva a bordo di un’autovettura.

In corso le ricerche e i posti di blocco da parte delle forze dell’ordine anche con il supporto di un elicottero.